Шольц виступив проти постачання зброї в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує «мудру політику минулої влади», яка не проводила постачання озброєння в Україну, повідомляє Новое время.

Водночас він зазначив, що інформація щодо накопичення російських військ поблизу кордонів України викликає серйозне занепокоєння. Шольц вважає, що наслідки можливого вторгнення мають бути політичними та економічними.

Канцлер Німеччини зазначив, що спільно з владою Франції він працюватиме над тим, щоб активізувати роботу Нормандського формату.