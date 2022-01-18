18 січня 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день в світі відзначаються День технічного обслуговування, День позбавлення світу від химерних дієт, День тлумачного словника, повідомляє УНІАН.

У США - День штату Мічиган, День друкарської фарби, День Вінні Пуха, День кавового гурмана, День качки по-пекінськи, в Тунісі - День революції, в Перу - День заснування Ліми, в Таїланді - День Збройних сил, в Індії, Малайзії, на Маврикії - Свято болю "Тайпусам".

Пам'ятні дати 18 січня, річниці та події

У 1778 році в цей день англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив Гавайські острови і назвав їх Сандвічеві острови.

У 1901 році відкрилося перше кабаре в Берліні. Кабаре - невеликий розважальний заклад з художньо-розважальною програмою - має французьке коріння, вперше виникло в 1881 році в Парижі. У 1889 році там же було відкрито знамените кабаре "Мулен Руж", що стало класикою жанру. Берлінське кабаре "Uberbrettl" заснував Ернст фон Вольцоген.

У 1934 році англійську поліцію забезпечили кишеньковими радіоприймачами, за якими передавалися дані про скоєні злочини.

18 січня 1964 року американські лікарі закликали Конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку куріння для здоров'я. З тих пір пройшло більше півстоліття, але напис про шкоду куріння не дуже-то зупиняв курців. До речі, першим з європейців про звичай тютюнопаління дізнався Колумб, побачивши це в індіанському селищі в своїй експедиції. За даними ВООЗ, за весь 20-е століття тютюнопаління стало причиною смерті 100 мільйонів чоловік по всьому світу, в 21-му столітті ця цифра може зрости до мільярда.

У 1996 році на носіях нового типу, DVD-дисках, вийшло перше програмне забезпечення.

У 1997 році норвежець Берг Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, який стартував 15 листопада 1996 року.

Яке сьогодні церковне свято

18 січня православні християни відзначають Водохресний святвечір. Це - вечір-приготування перед великим православним святом, яке називається Богоявлення Господнє або Хрещення. Слово "хрещаю", "хрещу" в перекладі з грецького означає "занурюю у воду". Іоаннове хрещення було, по суті, очисним обмиванням. Християнське ж хрещення розуміється як взяття на себе Хреста. Слово "навечір'я" означає переддень церковного торжества, а друга назва - Святвечір (або Сочевник) пов'язано з традицією в цей день варити сочиво - пшеничний узвар з медом і родзинками. У день свята і в день водохресного Святвечора відбувається велике водосвяття.

Що сьогодні не можна робити

Цей передсвятковий день бажано провести в смиренні, подбати про свою душу, помолитися. Не можна сваритися, лаятися і сердитися. Також заборонено пити алкогольні напої.

Прикмети на 18 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

багато снігу - до багатого врожаю плодів і меду;

випав сніг у Водохресний святвечір - рік буде врожайним;

вночі зірок не видно - восени буде мало грибів.

Іменини 18 січня

Іменини у Аполлінарії, Григорія, Тетяни та Євгенії.