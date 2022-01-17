Зеленський зустрівся з американськими сенаторами

Президент Володимир Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США кроки для стримування російської агресії, повідомляє Укрiнформ.

“Під час зустрічі з делегацією американських сенаторів обговорили можливі кроки для стримування російської агресії” , - написав Президент в Інстаграмі.

У ході розмови Зеленський подякував Сполученим Штатам за військову допомогу Україні.

Як інформує сайт Президента, до складу делегації Конгресу США увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер.

Глава держави подякував Конгресу Сполучених Штатів Америки за солідарність з народом України на тлі нинішніх безпекових викликів.

«Для України, для нашого народу дуже важливо, що сьогодні ви з нами. Це свідчить про незмінну двопалатну, двопартійну підтримку нашої держави, а також її суверенітету, територіальної цілісності» , – заявив Президент.

Зеленський поінформував сенаторів США про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації та запобіганню подальшій агресії РФ. Він відзначив важливу роль Конгресу в підтримці євроатлантичних прагнень України та поглибленні взаємодії між двома державами.

«Ми відчуваємо та отримуємо дієву допомогу у сфері безпеки в такий складний час, час агресії з боку Російської Федерації» , – повідомив глава держави.

Під час розмови висловлювалася одностайна позиція щодо того, що газопровід Nord Stream 2 є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому.

Президент заявив про необхідність підготовки превентивного пакета санкцій проти РФ для протидії агресії.

Окремо глава держави звернув увагу на те, що Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом «захисту російських громадян».

Також у розмові були порушені актуальні питання внутрішньополітичного життя нашої держави.

Американські сенатори висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному та беззаперечному праві нашої держави самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки.