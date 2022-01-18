В ООН хочуть вакцинувати від COVID-19 кожну людину

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголошує на необхідності вакцинувати від COVID-19 кожну людину у світі. На його думку, тільки так можна пришвидшити вихід з пандемії.﻿ Про це він заявив у понеділок Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє УНІАН.

Він також зазначив, що без цього неможливе повноцінне відновлення економіки.

"Якщо ми не зможемо вакцинувати кожну людину, то породимо нові варіанти, які поширяться через кордони й призведуть до зупинення повсякденного життя та економіки" , - наголосив Гутерреш.

Він нагадав, що минулої осені ВООЗ представила стратегію, яка передбачає вакцинацію 40% населення планети до кінця 2021 року й 70% – до середини цього року, проте до виконання цієї мети країни й досі не наблизились.

"Рівень вакцинації в країнах з високим рівнем доходу, як не соромно, у сім разів вищий, ніж в африканських країнах. Нам потрібна рівність вакцин, причому негайно" , - додав він.

Гутерреш підкреслив, що фармацевтичні компанії мають виявити солідарність із країнами, що розвиваються, поділившись досвідом розробки вакцин, "аби ми всі могли знайти вихід із цієї пандемії".