Литва змінила карантинні обмеження

Через поширення штаму Омікрон у Литві з 17 січня набувають чинності нові правила "управління COVID-19", повідомляє Укрiнформ.

За інформацією порталу Делфі, тепер на заходах у закритих приміщеннях усі особи від 6 років і учасники, і обслуговчий персонал мають носити не медичні маски, а респіратори з рівнем захисту не менше FFP2, які добре прилягають до обличчя та повністю закривають ніс і рот. При цьому респіратори можуть не одягати інваліди, які не можуть носити їх за станом здоров'я. Цим людям рекомендують надягати захисні щитки. Організатори заходів мають стежити за тим, щоб усі учасники були у респіраторах, людей без них не повинні обслуговувати.

Одягати респіратори або медичні маски рекомендують і під час заходів на відкритому просторі, якщо немає можливості дотримуватися безпечної дистанції. МОЗ рекомендує проводити всі заходи на вулиці.

Термін ізоляції для людей, які контактували з хворими на COVID-19, скорочується до 7 днів. Ізолюватися мають усі, незалежно від того, чи щеплені люди. Виняток стосується лише тих, хто перехворів на COVID-19 не більш як 90 днів тому, якщо хвороба була підтверджена ПЛР-тестом або швидким тестом на антигени в лабораторії.

Тим, хто контактували з хворими на роботі, ізолюватися доведеться лише в тому випадку, якщо вони перебували з хворим у закритому приміщенні довше 4 годин і дистанція між ними була меншою за 1 м.

Усім, хто контактував з хворими, після ізоляції треба спілкуватися з іншими людьми, не знімаючи маску або респіратор, поки не закінчиться 10 днів з дня контакту з хворим. МОЗ зазначає, що такі люди не можуть брати участі у масових заходах, перебувати в місцях масового скупчення людей, їм слід обмежити спілкування, стежити за своїм здоров'ям, міряти температуру, дотримуватися дистанції, дотримуватися гігієни рук, чхання.

Ізоляція хворих на безсимптомну форму може бути припинена не через 10, а через 7 днів з моменту, коли було взято зразок на аналіз. Безсимптомна форма означає, що людина не має жодних ознак COVID-19 – температури, кашлю, болю в горлі, слабкості, головного болю, м'язового болю, нудоти, блювання, проносу, втрати нюху та смаку.

Термін ізоляції неприщеплених осіб, що приїхали з-за кордону, скорочується до 7 днів. Як і раніше, перед поїздкою їм потрібно здати тест на COVID-19. Крім того, з 17 січня рекомендований ПЛР-тест для приїжджих із червоної, жовтої та сірої зони не можна здати в мобільному пункті, за номером 1808 на нього реєструвати не будуть.