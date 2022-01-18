Норвегія заявила про зростання російських кібератак

Росія збільшила кількість гібридних операцій проти Норвегії на тлі посилення напруженості у відносинах з США і НАТО. У тому числі кібератаки, заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як пише The Times, посилаючись на слова прем'єр-міністра, атакам, пов'язаних з россійськими хакерами, зокрема, піддалися компанія Nortura - один з найбільших виробників харчових продуктів, а також уряд Нурланна - однієї з найпівнічніших областей Королівства.

Він також повідомив, що цивільні літаки Норвегії постраждали від перешкод, викликаних військовим обладнанням, але подробиць не розповів.

"Ми стикаємося з гібридними операціями, іноді спрямованими на компанії і технологічні дослідження, а також на ключові установи, такі як Стортинг" , - сказав прем'єр.

Скандинавські та балтійські держави стурбовані загрозою, яку Росія представляє для всієї Східної Європи, і ризиком того, що будь-який конфлікт в Україні може перекинутися на північ.