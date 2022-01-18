Канада відправила в Україну спецназ через загрозу РФ - ЗМІ

Міноборони Канади направило загін сил спеціального призначення в Україну. Зокрема, військові допомагатимуть своєму дипломатичному корпусу у разі вторгнення Росії, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як передає Global News, присутність канадського спецназу є частиною спроби союзників по НАТО стримати російську агресію в Україні та визначити способи надання допомоги українському уряду.

"Загін, зокрема, повинен допомогти розробити план з евакуації Канадських дипломатів на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні" , - йдеться в повідомленні.

Офіційно цю інформацію телеканалу не підтвердили ні в Міноборони, ні в уряді Канади.

"Канадське Командування сил спеціальних операцій є частиною більш широких зусиль Збройних сил з підтримки сил безпеки України" ,-заявила прес-секретар командування спеціальних операцій майор Ембер Біно.

Біно зазначив, що канадські спецназівці проводять навчання, а також інструкторський і лідерський досвід для українських колег з 2020 року.