Україна обігнала РФ у рейтингу привабливості громадянства

Україна опинилася на 80-му місці у глобальному рейтингу громадянств світу. Наша країна обігнала Росію, яка посіла 82-ге місце, повідомляє Обозреватель.

Такі дані оприлюднила консалтингова компанія CS Global Partners. У трійці найкращих увійшли Швейцарія, Данія та Фінляндія. Автори рейтингу при складанні враховували інтерв'ю та фокус-групи з жителями країн, експертами з громадянства, опитування понад 500 заможних інвесторів.

Усі держави оцінювали за п'ятьма критеріями: безпека, економічні можливості, якість життя, глобальна мобільність, фінансова свобода.

За ними результати України виявилися такими:

глобальна мобільність – 49-те місце;

якість життя – 65-те місце;

економічні можливості – 71-ше місце;

фінансова свобода – 85-те місце;

безпека – 135-те місце.

У сусідніх з Україною країн такі показники:

Польща – 29-те місце;

Словаччина – 37-ме місце;

Угорщина – 41-ше місце;

Румунія – 44-те місце.

Водночас наша країна обійшла Росію, яка на 82-му місці, Білорусь (88-ме місце) та Молдову (86-те місце).