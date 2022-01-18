Директор ЦРУ минулого тижня відвідав Україну - ЗМІ

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс минулого тижня відвідав Київ, де обговорив з лідером України Володимиром Зеленським та колегами з місцевих спецслужб регіональну напруженість та зусилля, спрямовані на її розрядку, повідомляє Лента.Ру.

Про це написала журналістка CNN Наташа Бертранд у своєму Twitter-акаунті.

Scoop: CIA Dir Burns перетворений на Kyiv останній день і met with Zelensky, amid Russia's military buildup. A US official said Burns & intel counterparts discussed “current assessments of risk to Ukraine.” US disclosed alleged Російський false flag plot soon after. w/ @KatieBoLillis - Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) January 17, 2022

"Минулої середи директор Бернс відвідав зі заздалегідь запланованим візитом Київ, де він провів консультації з колегами із розвідки на тлі побоювань подальшого вторгнення Росії в Україну" , - написала вона.

За її словами, темою для обговорення стали оцінки ризиків, із якими зіткнулася Україна.

"Під час візиту він також мав можливість обговорити поточну ситуацію з президентом Зеленським та зусилля щодо деескалації напруженості" , - навела журналістка слова джерела.

Раніше портал Yahoo News повідомив, що ЦРУ займається підготовкою на території США елітних українських сил спеціальних операцій та інших співробітників розвідки. За даними співрозмовників порталу, програма стартувала у 2015 році. Навчання українських спецназівців розгорнуто на таємному об'єкті на півдні США.