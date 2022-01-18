Залужний вважає, що Україна готова до членства в НАТО

Україна не тільки виконала план дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), але й опанувала стандарти Північноатлантичного альянсу краще за деякі держави-учасниці, повідомляє Корреспондент.

Про це розповів журналістам "Укрінформ" головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Українська армія зробила великий крок, щоб наблизитись до членства в НАТО, наголосив головком ЗСУ.

"Не хочу нікого критикувати, але такою кількістю стандартів, наскільки я знаю, опанували далеко не всі збройні сили європейських країн, які вже є членами альянсу" , - сказав він.

Залужний зазначив, що ЗСУ освоїли понад 300 стандартів НАТО. На його думку, вступ до НАТО залежить від політиків.