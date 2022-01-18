На Прикарпатті хлопець намагався підірвати авто та залишився без руки

В Івано-Франківську (Прикарпаття) пізно вночі 21-річний хлопець у дворі однієї з багатоповерхівок намагався підкласти бомбу в припарковану елітну машину, але вибуховий пристрій спрацював у його руках, повідомляє УНІАН.

Після вибуху молодик втік, але невдовзі був змушений звернутися за медичною допомогою. За відомостями журналістів ТСН, стан хлопця був тяжкий, у нього була відірвана частина руки. Згодом зловмиснику зробили операцію, але руку врятувати так і не змогли.

"…Його стан був тяжкий – відірвана частина руки, велика втрата крові, купа осколкових поранень. Молодика прооперували. У поліції подробиці поки що не розголошують, але біля палати підривника чергують" , – зазначається в сюжеті.

Завідувачка невідкладної допомоги обласної лікарні Іванна Васкул сказала, що рука була фактично розтрощена, і її "забрали майже до ліктя".