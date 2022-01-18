На Запоріжжі розслідують кілька тяжких злочинів проти дітей

Поліція Запорізької області розслідує одразу кілька кримінальних проваджень, відкритих за фактами тяжких злочинів, скоєних стосовно неповнолітніх дітей, двоє з яких загинули, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як інформує пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області, увечері 17 січня під час реанімаційних заходів в автомобілі швидкої допомоги померла 4-місячна дівчинка, яка знаходилася в антисанітарних умовах у квартирі багатоповерхового будинку по вул. Патріотичної у м. Запоріжжя

Медиків до дитини викликав знайомий її матері. За його словами, жінка пішла з дому, залишивши новонароджену дочку. Наслідком встановлено ознаки неналежного харчування дитини та відсутності елементарних гігієнічних умов її утримання.

Мати померлої дівчинки раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків. Наразі її місцеперебування не встановлено.

Відкрито кримінальне провадження за ст.166 КК України (Злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною).

Також, 16 січня у с. Радівонівка Мелітопольського району (Запорізька обл.) знайдено мертвим 11-річного підлітка, який зник у серпні 2020 р. Тіло хлопчика, залите бетоном, було виявлено на території одного з приватних будинків у льоху.

За інформацією правоохоронців у його вбивстві підозрюються двоє чоловіків 25 та 45 років, які 17 січня були затримані поліцією у Запоріжжі.

За даними слідства, злочинці викрали хлопчика та протягом двох тижнів силою утримували у підвалі приватного будинку. Дитина померла від травм, отриманих внаслідок побиття.

Затриманим пред'явлено підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини, скоєної за попередньою змовою групою осіб, викрадення та позбавлення волі людини.

Також, за інформацією ГУ Нацполіції у Запорізькій області, встановлені нові обставини жорстокого знущання групи підлітків над 14-річним однолітком у смт Кушугум (Запорізька обл.).

Як повідомлялося, 15 січня шестеро підлітків віком від 12 до 15 років заманили свого колишнього однокласника до приватного будинку, де кілька годин знущалися з нього.

Злочин був кваліфікований поліцією як "катування". Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.127 КК України.

17 січня за цим фактом відкрито ще два кримінальні провадження за ч.2 ст.187 КК України (Розбій) та ч.3 ст.153 (Сексуальне насильство).

Двоє учасників злочину – 15-річні учні Кушугмського навчального закладу, затримані у порядку ст.208 КПК України.

Найближчим часом за погодженням із Запорізькою окружною прокуратурою вирішуватиметься питання про повідомлення неповнолітнім фігурантам злочину підозри та запобіжні заходи.

Санкція кримінальних статей, за якими розслідується справа, передбачає покарання до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.