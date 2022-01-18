Канада та Британія продовжать тренувати українських військових

Канада і Велика Британія запевнили Україну, що жодним чином не реагуватимуть на ультиматуми Путіна щодо виведення тренувальних військових підрозділів з території нашої країни, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі програми «Свобода слова на ICTV».

Вона поінформувала, що за результатами засідання Комісії Україна - НАТО, яке відбулося 10 січня, а також перемовин у понеділок, Україна домовляється із союзниками про посилення двосторонньої співпраці в оборонній сфері.

«Зокрема, йдеться про співпрацю з Канадою, Великою Британією, а також США. Сьогодні в Києва перебуває міністерка закордонних справ Канади. Важливо, що і Канада, і Велика Британія підтвердили, що вони жодним чином не будуть реагувати на ультиматуми Путіна стосовно виведення тренувальних військових підрозділів з території України. Більше того, їх робота продовжиться і посилиться» , - сказала Стефанішина.

За її словами, в української сторони немає ілюзій, що армія НАТО воюватиме на нашій території, водночас в інтересах країн Альянсу забезпечити нашу обороноздатність.

«Це також було підтверджено» , - зазначила віцепрем’єрка.

Стефанішина додала, що Україна також веде перемовини з низкою інших країн НАТО про посилення співпраці в оборонній сфері. За її словами, вона не може про це публічно говорити, але ці домовленості почали серйозно обговорюватися після засідання Комісії Україна - НАТО.