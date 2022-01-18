Вчені оцінили сценарії мутації Омікрону

Вчені заявили, що стрімке поширення штаму коронавірусу Омікрон практично гарантує, що він не стане останньою версією інфекції. При цьому немає гарантії, що COVID стане менш смертоносним, повідомляє Обозреватель.

Вірус навчився ухилятися від імунітету та виживати тривалий час в організмі людини й тварин. Як написав Тimes of israel із посиланням на Леонардо Мартінеса, епідеміолога-інфекціоніста з університету Бостона, поки не зрозуміло, як будуть виглядати наступні варіанти хвороби, так само як і те, як вони можуть вплинути на пандемію.

Мартінес зазначив, що швидке поширення Омікрону розширює його можливості для мутації. Він закликав до більш широкої вакцинації зараз, доки нинішні щеплення досі працюють проти COVID-19.

"Дослідження показують, що цей варіант принаймні вдвічі більш заразний, ніж Дельта, і принаймні в чотири рази більш заразний, ніж вихідна версія вірусу" , – зазначив Мартінес.

Він вказав і на те, що Омікрон повторно заражає людей, які раніше хворіли на COVID-19, і спричиняє "проривні інфекції" у вакцинованих, а також атакує нещеплених. Лікар нагадав, що Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про рекордні 15 мільйонів нових випадків захворювання на COVID-19 за тиждень з 3 по 9 січня, що на 55% більше, ніж тижнем раніше.

"Легкість, з якою поширюється варіант Омікрон, збільшує ймовірність того, що вірус заразить і збережеться всередині людей з ослабленою імунною системою, що дає йому більше часу для розвитку потужних мутацій" , – попередив учений.

Разом з тим у статті зазначено, що оскільки Омікрон зараз спричиняє менш серйозні симптоми, ніж при зараженні варіантом Дельта, його поведінка породила надію на те, що це може стати початком тенденції, яка зрештою зробить вірус легшим, і він стане схожим на застуду.

"Але віруси не завжди стають менш смертоносними з часом" , – сказано у статті.

Крім того, вчені не відкинули, що варіант Омікрон може рухатися до своєї основної мети – реплікації – коли в інфікованих людей спочатку виявляються легкі симптоми, вони поширюють вірус, взаємодіючи з іншими, а потім сильно хворіють. Лікарі припустили, що є багато можливих напрямів еволюції вірусу.

"Тварини потенційно можуть інкубувати та випускати нові варіанти. Домашні собаки та кішки, олені та вирощені на фермі норки – це лише деякі з тварин, вразливих для вірусу, який потенційно може мутувати всередині них та повернутися до людей" , – припустили вони.

Інший потенційний шлях, який розглядають фахівці: за циркуляції і Омікрону, і Дельти люди можуть отримати подвійну інфекцію, яка може породити вірус-гібрид із характеристиками обох типів.

Щоб стримати появу нових варіантів хвороби, вчені наголосили на необхідності продовження заходів громадської охорони здоров'я, таких як носіння масок та вакцинація. За словами експертів, хоча Омікрон краще ухиляється від імунітету, ніж Дельта, вакцини, як і раніше, забезпечують захист, а повторні щеплення значно знижують ризик серйозного захворювання, госпіталізації та смерті.

Експерти наполягли, що вірус не стане ендемічним, як грип, поки глобальні показники вакцинації будуть низькими.