ОБСЄ вивчає ситуацію з ймовірним витоком аміаку в ОРДЛО

СММ ОБСЄ уточнює інформацію про ймовірний витік аміаку на заводі в тимчасово окупованій російськими військами Горлівці Донецької області, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться у щоденному звіті №10/2022, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 17 січня.

"16 та 17 січня Місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька). СММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію" , - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, 15 січня Головне управління розвідки МО України повідомило, що російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України. І хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави.

За інформацією воєнної розвідки України, 14 січня в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ "Концерн Стирол" було доставлено ємності з аміаком, і через порушення герметичності стався витік у повітря отруйних речовин.

У розвідці зазначили, що спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана як привід для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та для розширення збройної агресії.