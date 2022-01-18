На Хмельниччині затримали контрабандистів з літаком

У Хмельницькій області, за 35 км від кордону з Молдовою, прикордонники виявили контрабандистів, які для переправлення за кордон підакцизних товарів збиралися використати літак, повідомляє Укрiнформ.

За інформацією ДПСУ, прикордонники отримали інформацію від небайдужих громадян про появу літака на полі біля населеного пункту Хмельницької області, за 35 км від кордону з Молдовою.

На місці оперативники Чернівецького загону спільно зі співробітниками теруправління ДБР за силової підтримки спецпризначенців «ДОЗОР» виявили трьох громадян України та одного громадянина Молдови.

Зловмисники готувалися до контрабанди підакцизних товарів через державний кордон з використанням списаного та практично не придатного для польотів літака АН-2.

"На місці події також виявили допоміжне для здійснення протиправної діяльності обладнання: засоби GPS навігації, бочки з паливно-мастильними матеріалами, ліхтарі для здійснення освітлення імпровізованої злітної смуги в нічний час тощо" , - йдеться в повідомленні.

Працівники Нацполіції провели першочергові слідчі заходи, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 281 КК (порушення правил повітряних польотів).