Борель вважає вторгнення РФ в Україну малоймовірним

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час засідання комісії Європарламенту із закордонних справ оцінив ймовірність можливого нападу Росії на Україну, повідомляє Дзеркало тижня.

Він зазначив, що подібний сценарій не є ймовірним, випливає із трансляції засідання на YouTube. Безпосередньо Боррель сказав, що "масована атака на Україну не здається мені найбільш можливим сценарієм". При цьому він закликав РФ до деескалації ситуації навколо України та наголосив, що безпека Європи не може бути без гарантій безпеки України

Також Боррель заявив, що Євросоюз готовий у разі агресії РФ проти України вжити необхідних заходів та не виключив перегляду архітектури європейської безпеки.

"Перегляд архітектури європейської безпеки міг би бути вигідним усім" , - заявив він.

Боррель уточнив, що неможливо обговорювати архітектуру безпеки Європи без участі самих європейців.