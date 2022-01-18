Російські дипломати готуються до евакуації з України – NYT
Дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни. 5 січня країну покинули 18 осіб – в основному, діти та дружини російських дипломатів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
За словами джерела The New York Times в СБУ, найближчими днями, додав він, очікується, що з України поїдуть 30 осіб з Києва та консульства у Львові. Згідно із заявою офіційного представника США, Вашингтон знав про підготовку евакуації.
"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їх сімей з посольства Росії в Україні в кінці грудня і початку січня", - йдеться в заяві.