Російські дипломати готуються до евакуації з України - NYT

Дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни. 5 січня країну покинули 18 осіб - в основному діти і дружини російських дипломатів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За словами джерела The New York Times в СБУ, найближчими днями, додав він, очікується, що з України поїдуть 30 осіб з Києва та консульства у Львові. Згідно із заявою офіційного представника США, Вашингтон знав про підготовку евакуації.