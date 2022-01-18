Британські літаки облітають Німеччину, доставляючи військову допомогу Україні

Британські літаки облітають Німеччину, доставляючи військову допомогу Україні

Засновник видання Conflict News Кайл Глен повідомив, що британські військові борти, що доставляють до Києва озброєння для посилення обороноздатності української армії, прямуючи в Україну, облітають повітряний простір Німеччини, повідомляє Дзеркало тижня.

Цю інформацію він опублікував у своєму Twitter.

Як доказ Глен у своєму твіті надав дані Flight Radar, на яких видно, що британські військові повітряні судна дійсно змушені робити гака, оминаючи територію Німеччини.

Також Глен, в опублікованому повідомленні, ставить питання, чи не викликаний цей незручний з логістичного погляду маршрут, прямою забороною Німеччини на проходження свого повітряного простору літакам, що доставляють військову допомогу Україні, проти чого активно виступає Німеччина.

“Сьогодні ввечері у бік України йде другий борт C-17 RAF, обидва навмисно уникнули повітряного простору Німеччини. Цікаво, чи Німеччина відмовляє у доступі до свого повітряного простору при польотах зі зброєю для України", — написав Глен.

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