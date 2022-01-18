Британські літаки з військовою допомогою Україні облітають Німеччину
Засновник видання Conflict News Кайл Глен повідомив, що британські військові борти, що доставляють до Києва озброєння для посилення обороноздатності української армії, прямуючи в Україну, облітають повітряний простір Німеччини, повідомляє Дзеркало тижня.
Цю інформацію він опублікував у своєму Twitter.
Як доказ Глен у своєму твіті надав дані Flight Radar, на яких видно, що британські військові повітряні судна дійсно змушені робити гака, оминаючи територію Німеччини.
Також Глен, в опублікованому повідомленні, ставить питання, чи не викликаний цей незручний з логістичного погляду маршрут, прямою забороною Німеччини на проходження свого повітряного простору літакам, що доставляють військову допомогу Україні, проти чого активно виступає Німеччина.
“Сьогодні ввечері у бік України йде другий борт C-17 RAF, обидва навмисно уникнули повітряного простору Німеччини. Цікаво, чи Німеччина відмовляє у доступі до свого повітряного простору при польотах зі зброєю для України", — написав Глен.