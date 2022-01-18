Британські літаки з військовою допомогою Україні облітають Німеччину

Засновник видання Conflict News Кайл Глен повідомив, що британські військові борти, що доставляють до Києва озброєння для посилення обороноздатності української армії, прямуючи в Україну, облітають повітряний простір Німеччини, повідомляє Дзеркало тижня.

Цю інформацію він опублікував у своєму Twitter.

A second RAF C-17 is heading towards Ukraine this evening, both deliberately avoided German airspace. I wonder if Germany is refusing flights with weapons for Ukraine access to their airspace. pic.twitter.com/7Y1rBqjmO4 — Kyle Glen (@KyleJGlen) January 17, 2022

Як доказ Глен у своєму твіті надав дані Flight Radar, на яких видно, що британські військові повітряні судна дійсно змушені робити гака, оминаючи територію Німеччини.

Також Глен, в опублікованому повідомленні, ставить питання, чи не викликаний цей незручний з логістичного погляду маршрут, прямою забороною Німеччини на проходження свого повітряного простору літакам, що доставляють військову допомогу Україні, проти чого активно виступає Німеччина.