Путін має зрозуміти, що "СП-2" не запрацює при нападі на Україну - сенатор

Країни Заходу мають дати зрозуміти президенту РФ Путіну, що газогін що Nord Stream 2 не буде працювати, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомляє Укрiнформ.

«Ми повинні дати Путіну зрозуміти, що газопровід Nord Stream 2 не працюватиме. У нього не буде цього багатства, якщо він зробить будь-які дії для повалення уряду в Україні. Його (газопровід – ред.) закриють» , – цитує американського сенатора-респубілканця Мітта Ромні телеканал NBC News.

За його словами, на РФ чекатимуть колективні санкції всього Заходу, а не тільки США, якщо вона вдасться до нової агресії проти України. Ромні висловив думку, що російський президент намагається відтворити СРСР:

«Ми усвідомлюємо, що Володимир Путін намагається відтворити Радянський Союз у тій чи іншій формі. Він намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити».

Політик також додав, що глава Кремля намагається розділити блок НАТО і послабити його.