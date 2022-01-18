Авіакомпанії США просять Байдена почекати з розгортанням 5G

Керівники найбільших авіакомпаній США звернулися до уряду з проханням негайно втрутитися в заплановане розгортання мереж 5G поблизу великих аеропортів, аби запобігти «тяжким економічним наслідкам», повідомляє Укрiнформ.

Згідно з матеріалами CNN, у листі до адміністрації США представники авіагалузі просять відкласти розгортання обладнання для мереж 5G біля аеропортів, оскільки це зумовлює обмеження на використання літаків, запроваджені Федеральним авіаційним управлінням (FAA). Вони занепокоєні тим, що сигнали 5G-передавачів створюватимуть перешкоди для роботи, зокрема радарних висотомірів, установлених на літаках.

«Наслідки для пасажирських і вантажних перевезень та економіки загалом - просто невимірні. Відверто кажучи, торгівля країни зупиниться» , - вказують керівники восьми найбільших авіакомпаній США, а також підрозділів авіаперевезень поштових операторів FedEx та UPS.

Автори листа зазначають, що переговори між авіакомпаніями та телекомунікаційною галуззю тривають. Оператори зв'язку Verizon та AT&T вже були відклали впровадження 5G до січня.

Водночас, повідомляє CNN, федеральні органи мають намір послабити деякі обмеження для комерційних авіалайнерів з цього тижня, коли почнуть функціонувати нові технології 5G.

У FAA заявили, що дозволили використання двох типів радіолокаційних висотомірів, які дають змогу здійснювати посадку за умов поганої видимості, на деяких типах літаків Boeing і Airbus. Це стосується 48 з 88 злітно-посадкових смуг, яких торкнулося розгортання 5G.

Утім, визнають в авіаційному управлінні, новітні телекомунікаційні технології вплинуть на роботу частини аеропортів.