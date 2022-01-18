Кувейт стає непридатним для життя через спеку

Одна з найспекотніших країн світу Кувейт стає непридатною для життя через високу температуру. За кілька тижнів до піку спеки 2021 року температура вперше подолала позначку 50 градусів Цельсія, повідомляє Корреспондент.

Як пише Bloomberg, влада забороняє роботу на відкритому повітрі після полудня в спекотні дні. Спека несприятливо впливає на тварин. Птахи помирають через відсутність тіні та води, кішки страждають від зневоднення та теплових ударів.

Кувейт – четвертий експортер нафти в ОПЕК. Через бездіяльність політиків країна не скорочує викиди вуглекислого газу, на відміну від сусідніх ОАЕ та Саудівської Аравії.

Зазначається, що Кувейт має один із найвищих показників викидів вуглекислого газу на душу населення у світі. Проте, громадяни навіть не думають відмовлятися від бензину, ціна якого дуже дешева.

На кліматичному саміті COP26 у Шотландії влада Кувейту пообіцяла скоротити викиди парникових газів на 7,4% 2035 року, що набагато менше 45-відсоткового зниження, необхідного для запобігання кліматичній катастрофі.