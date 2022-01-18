SpaceX перенесла запуск супутників Starlink

У зв'язку з несприятливими погодними умовами, запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з черговою партією з 49 мінісупутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, що планувався у вівторок, перенесено на добу, повідомляє "Интерфакс".

"Враховуючи сприятливіші погодні умови для старту та посадки першого ступеня, тепер плануємо здійснити запуск ракети Falcon 9 зі супутниками Starlink у вівторок, 18 січня о 17:04 за часом Східного узбережжя США (у середу, 19 січня о 00:04 за Києвом)" , - інформує компанія-розробник SpaceX.

Запуск має відбутися зі стартового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Це буде вже 36 виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1991 космічного апарату.

Зараз компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а згодом - з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.