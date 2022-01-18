Курс валют НБУ на 18 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 18 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 17 січня підвищився на 17 коп. до 28.12 за 1 долар.

Євро подорожчав на 7 коп. до 32.06 за 1 євро.

Курс рубля виріс рівня 3.67 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 4 коп. до 38.36 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до 30.72 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 4 коп. до 7.08 за 1 польський злотий.