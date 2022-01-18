Курс валют НБУ на 18 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 18 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 17 січня підвищився на 17 коп. до 28.12 за 1 долар.
Євро подорожчав на 7 коп. до 32.06 за 1 євро.
Курс рубля виріс рівня 3.67 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 4 коп. до 38.36 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до 30.72 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 4 коп. до 7.08 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28,122 000
|EUR
|Євро
|32.057 700
|RUB
|Рубль
|0.366 810
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38,364 000
|CHF
|Швейцарський франк
|30.722 700
|PLN
|Польський злотий
|7.083 400