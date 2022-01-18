МЗС Японії: на частину Курил поширюється суверенітет Токіо

Японія вважає, що її суверенітет поширюється на південну частину Курильських островів. Таку позицію виклав у вівторок на прес-конференції в Токіо глава японського МЗС Йосімас Хаясі, повідомляє ТАСС.

"На чотири північні острови (так у Японії називають російські південні Курили - ред) поширюється наш суверенітет. Ми маємо намір продовжувати наполегливі переговори на основі нашої базової позиції, яка полягає у прагненні підписати мирний договір після вирішення територіального питання" , - сказав він.

Нагадаємо, Японія заперечує належність Ітурупа та ще трьох островів Курильської гряди - Кунашир, Шикотан та Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо наполягає на їхньому поверненні.