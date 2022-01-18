Українці вже зареєстрували понад 33 тисячі електрокарів

Станом на 1 січня поточного року в Україні зареєстровано понад 33 тисяч автомобілів з електродвигуном.﻿ Таку цифру назвав перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, повідомляє Укрiнформ.

«Станом на 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано понад 33 тис. електромобілів. Так, лише торік українці придбали 8,8 тис. авто з електродвигуном. Відповідно до стратегічних цілей держави кількість електромобілів має зрости в рази» , - наголосив Івко.

За його словами, до 2030 року планується збільшити річну кількість продажів авто з електродвигуном більш ніж у 10 разів. Щоправда, досягнути такого буде неможливо без забезпечення доріг належною інфраструктурою для електротранспорту.