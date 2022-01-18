Українці вже зареєстрували понад 33 тисячі електрокарів
Станом на 1 січня поточного року в Україні зареєстровано понад 33 тисяч автомобілів з електродвигуном. Таку цифру назвав перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, повідомляє Укрiнформ.
«Станом на 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано понад 33 тис. електромобілів. Так, лише торік українці придбали 8,8 тис. авто з електродвигуном. Відповідно до стратегічних цілей держави кількість електромобілів має зрости в рази», - наголосив Івко.
За його словами, до 2030 року планується збільшити річну кількість продажів авто з електродвигуном більш ніж у 10 разів. Щоправда, досягнути такого буде неможливо без забезпечення доріг належною інфраструктурою для електротранспорту.
«Розробка Плану заходів допоможе Укравтодору належним чином втілити як фінансові, так і інженерні рішення для розвитку електромобільності», – підсумував перший заступник голови Укравтодору.