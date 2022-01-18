Шведських дітей у TikTok лякають війною з Росією

У Швеції діти налякані відеороликами у TikTok про можливий напад Росії на їхню країну. Загальнонаціональна гаряча лінія захисту прав дітей почала отримувати телефонні дзвінки від дітей і підлітків, стурбованих вторгненням, що нібито насувається, повідомляє Ліга.net.

Як пишуть західні ЗМІ, У відеороликах йдеться, що російські війська бомбитимуть Швецію або навіть спробують вторгнутися. Десятки батьків минулими вихідними обговорювали те, що відбувається, у Twitter. Всі вони підтвердили, що їхні діти отримували погрозливу інформацію у TikTok, а потім запитували в них, чи РФ планує війну проти Швеції.

"Вчора мій 11-річний син був дуже наляканий, він запитав, чи скоро буде війна" , – написала одна з матерів.

Defense One з посиланням на шведську щоденну газету Aftonbladet повідомляє, що BRIS – загальнонаціональна шведська організація із захисту прав дітей, почала отримувати телефонні дзвінки від дітей і підлітків, стурбованих "вторгненням, що насувається". Соціальний працівник BRIS Марі Ангселл повідомила газеті, що алгоритм TikTok налаштований таким чином, що діти, які переглянули такі відео один раз, згодом отримують їх більше і більше. Ангселл рекомендує дорослим розповідати дітям, як працює програма, щоб розвіяти почуття біди, що насувається.

За даними видання, поки що невідомо, хто саме "намагається послабити рішучість Швеції", лякаючи дітей. Повідомляється, що вирішенням проблеми зайнялося Шведське агентство психологічного захисту, яке було створено у перший день нового року.