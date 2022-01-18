Стартували вебінари з підготовки до ЗНО

З 18 січня Український центр оцінювання якості освіти розпочинає вебінари, присвячені особливостям ЗНО-2022 із суспільно-гуманітарних предметів, повідомляє Укрiнформ.

"Долучайтеся 18 січня о 15:00 до розмови на нашому YouTube-каналі. Говоритимемо про те, на що варто зважати, готуючись до тестування з англійської мови. Ми продовжуємо низку відеоматеріалів від Українського центру оцінювання якості освіти щодо особливостей ЗНО-2022" , - йдеться на сайті УЦОЯО.

Згідно з графіком, оприлюдненим УЦОЯО, 18 січня відбудеться вебінар, присвячений ЗНО з англійської мови

Зазначається, що під час вебінарів YouTube-каналі УЦОЯО будуть розглянуті окремі завдання тестів із цих дисциплін, шляхи виконання різних завдань. З 5 до 22 січня триває реєстрація на пробне ЗНО.

У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться: 19 березня - з української мови, української мови й літератури; 26 березня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).