Негода залишила без світла 349 населених пунктів у десяти областях

Негода залишила без світла 349 населених пунктів у десяти областях

В Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів. Зокрема, відключення зафіксовані у десяти областях, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

    Станом на ранок,18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів у таких областях:

    • Київська - 93,
    • Житомирська - 68,
    • Тернопільська - 57,
    • Чернігівська - 42,
    • Львівська - 31,
    • Хмельницька - 29,
    • Чернівецька - 18,
    • Кіровоградська - 6,
    • Закарпатська - 3,
    • Волинська - 2.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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