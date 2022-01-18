Негода залишила без світла 349 населених пунктів у десяти областях
В Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів. Зокрема, відключення зафіксовані у десяти областях, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
Станом на ранок,18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів у таких областях:
- Київська - 93,
- Житомирська - 68,
- Тернопільська - 57,
- Чернігівська - 42,
- Львівська - 31,
- Хмельницька - 29,
- Чернівецька - 18,
- Кіровоградська - 6,
- Закарпатська - 3,
- Волинська - 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.