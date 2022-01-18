Негода залишила без світла 349 населених пунктів у десяти областях

В Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів. Зокрема, відключення зафіксовані у десяти областях, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Станом на ранок,18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів у таких областях:

Київська - 93,

Житомирська - 68,

Тернопільська - 57,

Чернігівська - 42,

Львівська - 31,

Хмельницька - 29,

Чернівецька - 18,

Кіровоградська - 6,

Закарпатська - 3,

Волинська - 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.