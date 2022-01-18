Ціна нафти Brent піднялася до максимуму з жовтня 2014-го

Ціни на нафту піднімаються у вівторок на тлі зростання геополітичної напруженості. Brent торгується вище $87 за барель – на максимумі з жовтня 2014 року, повідомляє Интерфакс.

Напередодні стало відомо про удар безпілотників по території ОАЕ, внаслідок якого загинуло троє людей. У завданні цих ударів влада ОАЕ звинуватила єменських повстанців-хуситів.

Внаслідок атаки стався вибух, який завдав збитків трьом нафтовим цистернам в Абу-Дабі. Крім того, пожежа розпочалася у приміщенні на території міжнародного аеропорту в Абу-Дабі.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:15 за Києвом у вівторок склала $87,3 за барель, що на $0,82 (0,95%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $0,4 (0,46%) – до $86,48 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) склала до цього часу $84,92 за барель, що на $1,1 (1,32%) вище за підсумкове значення сесії в п'ятницю. У понеділок основні торги WTI не проводились через вихідний у США.

"Настрій нафтового ринку залишається конструктивним, і атака на ОАЕ забезпечила додаткову підтримку цін", - зазначає аналітик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.