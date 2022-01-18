У Німеччині вдвічі скоротили термін дії довідки про одужання від COVID

Строк дії довідки про одужання від коронавірусу у ФРН скорочено з шести до трьох місяців, повідомляє Укрiнформ.

Після завершення цього строку рекомендується вакцинація.

Довідка про одужання прирівнюється до повної вакцинації та дає можливість відвідувати багато закладів у Німеччині, відвідування яких наразі заборонено для невакцинованих.

Зменшено також строк карантину для інфікованих людей – з 14 до 10 днів. Ті, у кого немає симптомів протягом 48 годин, можуть перервати ізоляцію після отримання негативного тесту.

Постанова набула чинності 15 січня.