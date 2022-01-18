Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку прискорилося. Національний банк знову провів дві інтервенції та продав ще 150 млн доларів. Після того, як стало зрозуміло, що це ні до чого не призводить, регулятор вирішив просто спостерігати за тим, що відбувається.

За відсутності стримуючого фактора у вигляді Нацбанку долар на міжбанку злетів до позначки 28,30 гривень, а після 16 години на угодах SPOT (з розрахунками в середу) піднявся ще вище. Сьогодні Міністерство фінансів запланувало проведення чергового аукціону з розміщення ОВДП. Інвесторам будуть запропоновані чотири випуски у гривні – на 6 місяців, рік, 2 роки та 5 років, а також два доларові випуски – на 6 місяців та 1 рік. В умовах падіння інтересу до українських цінних паперів з боку іноземних інвесторів дуже важливо, як пройде сьогоднішній аукціон, чи покупці будуть, і який обсяг вдасться реалізувати. Зниження обсягів розміщення ОВДП означатиме, що всі гроші йдуть на валютний ринок, що ще більше посилить падіння гривні. Також учасники торгів чекають від НБУ активніших дій зі стримування ажіотажного зростання курсу долара, який у разі продовження бездіяльності регулятора цілком може піднятися до 29 гривень.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 28,30/28,40 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва у понеділок подорожчав на 30 копійок. Зранку його продавали за 28,13-28,15 гривень; до 14-ї години цінник підняли до 28,28-28,30 гривень, а до 17-ї години великі партії «американця» можна було купити не дешевше, ніж за 28,43-28,45 гривень. При цьому дрібні суми у понеділок увечері можна було знайти по 28,40 і навіть дешевші. Розрив між готівковим та безготівковим доларом зберігається на рівні 15 копійок. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати за 28,45-28,50 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо зростання безготівкового долара продовжиться, готівка надвечір може подорожчати до 28,70 гривень і навіть вище. Якщо ж Національний банк зможе загальмувати зростання на міжбанку, готівка відразу почне падати в ціні.

Євро на ринку FOREX у понеділок продовжив коригуватися після сильного зростання минулого тижня і надвечір опустився до позначки 1,1390 долара. Вранці вівторка зниження тривало, євро опустився до 1,1384. Готівковий євро у понеділок продовжив дорожчати синхронно із зростанням ціни готівкового долара: вранці оптові обмінні пункти столиці продавали євро за 32,12-32,15 гривень, а надвечір цінник досяг 32,27-32,30 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за 32,25-32,27 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Основний вплив чинитиме зміна ціни готівкового долара: якщо він перестане рости, євро теж стабілізується.

Російський рубль у понеділок робив різкі коливання в діапазоні 75,80-76,80 рублів за долар, реагуючи таким чином на публікацію різних новин. Спочатку він впав після того, як стало відомо про спільні навчання Росії та Білорусії у лютому, а потім виріс, коли німецьке видання Handelsblatt повідомило, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи Swift. Вранці вівторка рубль торгується в межах 75,90-76,30 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора продавали по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів. Сьогодні продажі відбуватимуться у діапазоні 3,68-3,72 гривні за 10 рублів.