ФІФА анулювала жовті картки у відборі до ЧС-2022

ФІФА анулювала жовті картки у відборі до ЧС-2022
Фото: Facebook

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) анулювала жовті картки футболістів національних команд перед стиковими матчами відбору на чемпіонат світу - 2022. З них шість - у збірної України, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За інформацією ЗМІ, у загальній кількості жовті картки було анульовано у 107 футболістів. Таким чином, всі вони зможуть взяти участь у півфінальних стикових матчах.

Втім, гравці, які в останньому турі групового етапу відбору ЧС-2022 отримали дві жовті картки в одному матчі, залишаються дискваліфікованими на півфінал "стиків".

Разом з тим відповідне рішення стосується і збірної України, оскільки перед півфінальним стиковим матчем із Шотландією (24 березня, Глазго) під загрозою дискваліфікації перебували одразу шестеро гравців збірної, а саме:

  • Георгій Бущан,
  • Ілля Забарний,
  • Сергій Кривцов,
  • Микола Матвієнко,
  • Едуард Соболь,
  • Андрій Ярмоленко.

Тепер жовті картки всіх цих футболістів анульовані.

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