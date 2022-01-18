ФІФА анулювала жовті картки у відборі до ЧС-2022
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) анулювала жовті картки футболістів національних команд перед стиковими матчами відбору на чемпіонат світу - 2022. З них шість - у збірної України, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
За інформацією ЗМІ, у загальній кількості жовті картки було анульовано у 107 футболістів. Таким чином, всі вони зможуть взяти участь у півфінальних стикових матчах.
Втім, гравці, які в останньому турі групового етапу відбору ЧС-2022 отримали дві жовті картки в одному матчі, залишаються дискваліфікованими на півфінал "стиків".
Разом з тим відповідне рішення стосується і збірної України, оскільки перед півфінальним стиковим матчем із Шотландією (24 березня, Глазго) під загрозою дискваліфікації перебували одразу шестеро гравців збірної, а саме:
- Георгій Бущан,
- Ілля Забарний,
- Сергій Кривцов,
- Микола Матвієнко,
- Едуард Соболь,
- Андрій Ярмоленко.
Тепер жовті картки всіх цих футболістів анульовані.