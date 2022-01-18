Прийдешній флагман OPPO вперше з'явився на живих фото

Очікується, що флагманський смартфон OPPO Find X5 Pro буде анонсовано найближчим часом. Перші рендери пристрою втекли в мережу останніми днями минулого року, а тепер новинка вперше з'явилася на живих фото, повідомляє 3Dnews.

Користувач інтернет-ресурсу CoolAPK поділився двома фото майбутнього Find X5 Pro, які демонструють його тильну та лицьову панелі. Цікаво, що на задній панелі пристрою є наклейка з номерами IMEI. Перевірка одного з них у базі даних IMEICheck підтвердила, що це пристрій OPPO з номером моделі CPH2305, що дає підстави не сумніватися у достовірності знімків.

На тильній панелі пристрою, крім логотипу OPPO, є товарний знак Hasselblad. Нагадаємо, що із цією компанією співпрацює OnePlus у рамках розробки камер для своїх флагманських смартфонів. Крім того, на блоці основної камери є маркування "powered by MariSilicon", яка вказує на використання в пристрої просунутого нейронного процесора власної розробки OPPO. Передбачається, що цей чіп дозволить камері Find X5 Pro робити вражаючі фото та записувати відео з роздільною здатністю 4К з найкращою якістю навіть у темну пору доби.

Джерело зображення: CoolAPK

Друге фото, яке демонструє лицьову частину пристрою, розкриває технічні характеристики Find X5 Pro. Екран, що відображає інформацію про систему, повідомляє, що як апаратна платформа смартфона використовується чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, доповнений NPU MariSilicon X. Пристрій несе на борту 12 Гбайт оперативної пам'яті і накопичувач ємністю 256 Гбайт.

Джерело зображення: CoolAPK

Відповідно до попередніх витоків, Find X5 Pro отримає 120-Гц OLED-екран з технологією LTPO 2.0 та роздільною здатністю QHD+, акумулятор на 5000 мА·год та підтримку швидкої зарядки потужністю 80 Вт. Новинка зможе похвалитися потрійною основною камерою із двома 50-Мп датчиками Sony IMX766 та 13-Мп телефотомодулем. Дата запуску новинки поки що не повідомляється, проте вона може вийти в березні, як і попередні два покоління OPPO Find X.

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