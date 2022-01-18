Прийдешній флагман OPPO вперше з'явився на живих фото

Очікується, що флагманський смартфон OPPO Find X5 Pro буде анонсовано найближчим часом. Перші рендери пристрою втекли в мережу останніми днями минулого року, а тепер новинка вперше з'явилася на живих фото, повідомляє 3Dnews.

Користувач інтернет-ресурсу CoolAPK поділився двома фото майбутнього Find X5 Pro, які демонструють його тильну та лицьову панелі. Цікаво, що на задній панелі пристрою є наклейка з номерами IMEI. Перевірка одного з них у базі даних IMEICheck підтвердила, що це пристрій OPPO з номером моделі CPH2305, що дає підстави не сумніватися у достовірності знімків.

На тильній панелі пристрою, крім логотипу OPPO, є товарний знак Hasselblad. Нагадаємо, що із цією компанією співпрацює OnePlus у рамках розробки камер для своїх флагманських смартфонів. Крім того, на блоці основної камери є маркування "powered by MariSilicon", яка вказує на використання в пристрої просунутого нейронного процесора власної розробки OPPO. Передбачається, що цей чіп дозволить камері Find X5 Pro робити вражаючі фото та записувати відео з роздільною здатністю 4К з найкращою якістю навіть у темну пору доби.

Друге фото, яке демонструє лицьову частину пристрою, розкриває технічні характеристики Find X5 Pro. Екран, що відображає інформацію про систему, повідомляє, що як апаратна платформа смартфона використовується чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, доповнений NPU MariSilicon X. Пристрій несе на борту 12 Гбайт оперативної пам'яті і накопичувач ємністю 256 Гбайт.

Відповідно до попередніх витоків, Find X5 Pro отримає 120-Гц OLED-екран з технологією LTPO 2.0 та роздільною здатністю QHD+, акумулятор на 5000 мА·год та підтримку швидкої зарядки потужністю 80 Вт. Новинка зможе похвалитися потрійною основною камерою із двома 50-Мп датчиками Sony IMX766 та 13-Мп телефотомодулем. Дата запуску новинки поки що не повідомляється, проте вона може вийти в березні, як і попередні два покоління OPPO Find X.