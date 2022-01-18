Яблучний оцет: користь і застосування в побуті

Яблучний оцет - це темно-жовта або коричнева абсолютно натуральна субстанція. Виробляють її з яблук, які в процесі бродіння виділяють вуглекислий газ і кислоту. Смак у продукту різкий, а запах - кислий. На ранніх стадіях бродіння можна отримати знайомий всім нам напій - сидр, а ось подальший процес перетворює легкий коктейль в оцет, повідомляє УНІАН.

Яблучний оцет - застосування в кулінарії

Такий продукт добре підходить для рибних, овочевих або м'ясних страв. Його можна використовувати в якості маринаду, додавати в соуси або приправи. До речі, гірчиця, кетчуп і майонез в своєму складі якраз містять яблучний оцет. Якщо розглядати тільки м'ясні та рибні вироби, то оцет з яблук продовжує їх термін зберігання, розм'якшує тушки і допомагає зробити м'ясо більш ніжним.

Використовуючи яблучний оцет для салатів або страв з бобовими, ви гарантуєте більш легке перетравлення таких продуктів. Це відбувається через чудову властивість продукту - прискорення обміну речовин. Господині додають яблучний оцет в тісто, щоб прибрати зайву солодкість майбутньої випічки, а також часто вдаються до допомоги даного продукту, щоб законсервувати овочі і фрукти на зиму.

Як можна використовувати яблучний оцет в побуті?

Відомо, що оцет володіє двома основними ефектами: очищуючим і дезинфікуючим. Саме тому його використання в побуті виправдано - відчистити можна що завгодно. Найчастіше за допомогою яблучного оцту миють:

вікна, підвіконня, карнизи;

кахельну плитка;

кухонну техніку;

підлогу;

сантехніку.

Яблучний оцет і сода - ідеальний тандем для прочищення каналізаційних труб.

Боротьба з цвіллю

Яблучний оцет відмінно справляється з грибковими ураженнями, особливо якщо справа стосується ванної. Якщо в приміщенні, де рівень вологості підвищений, ви виявили грибок, розпорошіть оцет на проблемні ділянки - розбавляти його не потрібно, змити можна через 30-60 хвилин.

Усунення неприємних запахів

Причиною далеко не квіткових ароматів в квартирі може стати що завгодно - домашні тварини, куріння, каналізація або будь-який інший фактор. Для того, щоб усунути неприємні запахи, наповніть пляшку оцтом з яблук і розпорошите через пульверизатор. Кислуватий запах швидко вивітриться, зате аромат буде, як від дорогого освіжувача.

Чистка пральної машинки

Накип, іржа або цвіль - непрохані гості, які приходять навіть до найвідповідальніших господинь. Для того, щоб відмити техніку, не обов'язково купувати хімікати преміум-класу.

Насипте порошок в відсік, призначений для цього, а в відділ для кондиціонера налийте оцет. Поставте машинку на режим швидкого прання, головне - не заповнюйте її речами.

Геть накип і сліди від чаю

Якщо ви часто заварюєте гарячий листовий напій в заварнику, то рано чи пізно його стінки стануть коричневими. Відмити засобом для посуду всю цю красу виходить не завжди - на допомогу приходить яблучний оцет. Його потрібно змішати з содою до утворення густої кашки і нанести на стінки судини. Через кілька хвилин змити теплою водою.

Так само точно вийде позбутися і від накипу - використовуйте на 1 л води 0.5 склянки оцту, закип'ятіть чайник з цими інгредієнтами протягом 3-5 хвилин. Потім можна кілька разів промити водою і все - чайник як новий.

Проти клопів

Ті люди, які хоч раз стикалися з неприємним сусідством, точно знають, як складно випровадити таких комах. Перш, ніж викликати фахівців, спробуйте позбутися від шкідників самостійно.

Концентрованим засобом потрібно обробити всі поверхні - підлогу, шафи, плінтуси, крісла, ліжко та постільну білизну. Всі ті предмети, в яких живуть клопи або теоретично можуть бути. Враховуйте, що яблучний оцет не знищує комах, а відлякує, тому вести боротьбу з ними доведеться близько 6 місяців - це мінус. Плюс - оцет безпечніше, ніж хімікати, якими користуються служби з дезінфекції.

Яблучний оцет - застосування в косметології

Використання такого продукту в косметичних цілях схвалено фахівцями з поправкою - необхідно бути обережними, щоб не отримати опік обличчя. Яблучний оцет володіє декількома важливими властивостями:

тонізує;

очищує;

освітлює;

позбавляє від висипань.

3 варіанти застосування оцту для догляду за собою:

Перший спосіб: перед сном вмитися, очистити шкіру, взяти ватний диск, змочити його в яблучному оцті і протерти обличчя. Робити так 7 днів, в останній день додатково нанести скраб і крем. Пілінг з яблучного оцту можна повторювати не раніше, ніж через місяць.

Другий спосіб: 1 ложку яблучного оцту розчинити в склянці води, можна додати листя ромашки. Настоювати тиждень, а потім щоранку протирати обличчя. Такий лосьйон допоможе швидко позбутися від вугрової висипки і звузити пори.

Третій спосіб: візьміть 1 ч.л розтопленого меду, 1 ст.л вівсяної муки, 2 ст.л яблучного оцту. Змішайте до однорідної маси, нанесіть суміш на обличчя і тримайте 15 хвилин. Маска ефективна проти чорних крапок і вугрів.

Косметологи попереджають, що захоплюватися такими засобами не варто, щоб не викликати алергію, але якщо ваша шкіра реагує спокійно і ви підходите до процесу з розумом - використовуйте дари природи собі на благо.