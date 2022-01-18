Підготовка українських військових у країнах НАТО: Словаччина спростовує

Видання The New York Times писало, що США планують тренувати українських військових у країнах НАТО. Однак, Словаччина, яка згадувалася в матеріалі, вже це спростувала, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

У Міноборони країни спростували цю інформацію.

"Ми ніколи не обговорювали таку можливість" , - кажуть у міністерстві.

Нагадаємо, раніше видання писало, що в Білому домі розглядають можливість організації навчання українських військових в довколишніх країнах, що входять до східного флангу НАТО. Зокрема, Польщі, Румунії та Словаччини.