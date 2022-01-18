У Києві затримується рух громадського транспорту: причина

У Києві, 18 січня, затримується рух громадського транспорту. Йдеться про автобус № 104, трамваї № 1, 3, 12, 17, 19, повідомляє novyny.live.

У Києві затримується рух трамваїв № 12, 17. Відомо, що затримка сталася через те, що на Лісовій трасі впало дерево. На місці події працюють комунальні служби. На даний момент організовано рух автобусів за маршрутом Площа Шевченка – Пуща-Водиця.

Також затримується рух трамваїв № 12, 17, 19 на Площі Шевченка. Відомо, що затримка сталася з технічних причин і незабаром усунення несправностей.

У Київпастрансі повідомили, що змінено рух автобуса № 104 на вулиці Лермонтова (у Бортничах). Причина - на проїжджу частину дерево впало і на місці аварії працюють комунальні служби. Наразі рух автобусів організований до вулиці Промислової.

Нещодавно стало відомо, що у столиці було змінено рух автобуса № 37. Причина – одному з пасажирів стало погано. Водночас через якийсь час надійшло повідомлення, що рух відновили за власним графіком. Водночас про стан пасажира не повідомили.