Школи у Черкасах та Миколаєві переводять на дистанційку через "мінування"

Усі школи в Черкасах та деякі у Миколаєві переводять на дистанційне навчання через постійні неправдиві повідомлення про мінування навчальних закладів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленнях Черкаської міськради та управління освіти Миколаївської міськради.

У відомствах зазначили, що школярів вирішено перевести на дистанційну форму навчання через регулярні анонімні повідомлення про мінування.

Так, у Черкасах, починаючи з 12 січня, повідомлення про замінування шкіл надходять щодня.

"Департамент освіти та гуманітарної політики рекомендує всім школам міста починаючи з 17 січня проводити навчання у дистанційному форматі… У такому форматі навчання триватиме до наступних рекомендацій" , – пише Черкаська міськрада.

У Миколаєві 17 січня вкотре "замінували" усі школи одразу. На "дистанційку" переводять поки що чотири школи – за рішенням їхніх керівників.