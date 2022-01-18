Школи у Черкасах та Миколаєві переводять на дистанційку через "мінування"
Усі школи в Черкасах та деякі у Миколаєві переводять на дистанційне навчання через постійні неправдиві повідомлення про мінування навчальних закладів, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленнях Черкаської міськради та управління освіти Миколаївської міськради.
У відомствах зазначили, що школярів вирішено перевести на дистанційну форму навчання через регулярні анонімні повідомлення про мінування.
Так, у Черкасах, починаючи з 12 січня, повідомлення про замінування шкіл надходять щодня.
"Департамент освіти та гуманітарної політики рекомендує всім школам міста починаючи з 17 січня проводити навчання у дистанційному форматі… У такому форматі навчання триватиме до наступних рекомендацій", – пише Черкаська міськрада.
У Миколаєві 17 січня вкотре "замінували" усі школи одразу. На "дистанційку" переводять поки що чотири школи – за рішенням їхніх керівників.
"Керівниками чотирьох навчальних закладів (ЗЗЗЗ №3, 20, 46, ММК імені В. Д. Чайки) ухвалено рішення з 18 січня здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання", – пише миколаївська пресслужба.