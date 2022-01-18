Яке житло будуватимуть у найближчі три роки

У 2022-2025 роках понад 70% покупців квартир на первинному ринку цікавитимуться житлом в масштабних житлових проєктах, створених у концепції "нових міст" з власною самодостатньою інфраструктурою, свідчить аналітика групи компаній Concept Group. Такі проєкти можливо реалізувати лише на великих територіях площею від 100 га, пише Леся Панченко, РБК-Україна.

Що цікавить покупців квартир у 2022 році

У першому півріччі 2022 року вибір потенційних покупців квартир на первинному ринку Києва розподілиться наступним чином:

40% розглядатимуть для придбання квартири за ціною 1200-1500 дол./кв.м;

35% попиту припаде на житло, вартістю 15000 дол./кв.м;

20% покупців готові придбати нерухомість за ціною 1700-2000 дол./кв.м;

5-10% інвесторів цікавитиме житло за ціною понад 3000 дол./кв.м.

За словами засновника та керуючого партнера Concept Group Михайла Підвисоцького, понад 65% покупців цікавитимуться придбанням квартир в сучасних ергономічних будинках невеликої поверховості з "розумною" квартирографією і плануванувальними рішеннями. Близько 20% покупців вибиратимуть житло у форматі таунхаусів та дуплексів, 15% розглядатимуть придбання приватних будинків площею 150- 250 кв.м із земельною ділянкою 10-15 соток.

При цьому для всіх груп покупців важливим стане інфраструктура, рекреація (озера, ліси), сучасна архітектура, використання інноваційних технологій в будівництві.

"Хаотична забудова Києва, яка велася протягом 20 останніх років, не здатна задовольнити бажання покупців жити в комфортному і водночас просторому середовищі. Покупцям не потрібні "квадратні метри", їм важливо знайти свій простір для комфортного життя в місті та серед "дикої природи" , – наголосив експерт.

Як виглядатимуть "нові міста"

Нові масштабні проєкти, будівництво яких розраховано на 7-10 років, мають не лише відповідати сучасним трендам зі створення інтелектуального життєвого простору, а й випереджати їх. Саме тому, покупцеві буде вкрай важливо, щоб нові проєкти були побудовані й оснащені найсучаснішим "начинням" – технологіями Big Data, AR, AI, IoT, що дадуть можливість фіксувати та стимулювати високий рівень комфорту мешканців.

"Нові міста" – це насамперед сучасні технології, "кровоносна система" життєвого простору. В нових проєктах будуть передбачені, наприклад, всебічне використання доповненої реальності, аутентифікація при в’їзді, цифровий застосунок, що дасть змогу в режимі реального часу повідомити і вирішити нагальні потреби мешканців, "розумні" побутові функції, власні медіа тощо" , –зазначив Підвисоцький.

Чим "нові міста" відрізняються від існуючих ЖК

Щоб реалізувати великий проєкт у форматі "нового міста" забудовник має передбачити кілька важливих речей: створення автономних інженерних мереж, вдале транспортне сполучення, наприклад, з Києвом. Крім того, забудовники обов’язково братимуть участь в проєктуванні та будівництві нових доріг, витрати на які разом з інженерними мережами, можуть сягати 20-25% від собівартості будівництва.

Однією з важливих складових концепції "нового міста" є різноманіття архітектурних рішень та типів житла. Тому до створення таких проєктів залучатимуться різні архітектурні бюро, що мають вдалий досвід втілення нових тенденцій в житловому будівництві.