У РФ спростували інформацію про евакуацію дипломатів з України

Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі. Про це розповіли журналістам у МЗС РФ, повідомляє РИА Новости.

"Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі" , - сказали в міністерстві.

Раніше газета New York Times з посиланням на високопоставленого співробітника служби безпеки України повідомила, що Росія має намір евакуювати дипломатів з України. Дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватись до виїзду з країни.