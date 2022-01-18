Експерт розкритикував автопілот Tesla

Колумніст видання Forbes Бред Темплтон протестував електромобіль Tesla у версії із системою повного автопілота Full-Self Driving (FSD) – і виніс їй негативне резюме, повідомляє Российская газета.

Темплтон – авторитетний експерт у галузі систем автономного керування наземних транспортних засобів, він займається цією темою 15 років, працював консультантом у проектах Waymo (Google), Zoox (Amazon), Cruise (General Motors), Starship та інших.

FSD відповідає другому рівню автопілотів за класифікацією SAE (Товариство автомобільних інженерів), тобто комплекс повністю керує автомобілем, здійснюючи прискорення, гальмування та кермування, проте водій стежить за їздою і готовий втрутитися будь-якої миті, якщо система не може правильно відреагувати. FSD протягом року проходить стадію тестування у руках кількох тисяч реальних експлуатантів електромобілів Tesla.

У своїй колонці на сайті Forbes Темплтон стверджує, що з десяток разів проїхав однією і тією ж приміською ділянкою Кремнієвої долини на електромобілі з активованим FSD, недалеко від штаб-квартири Tesla. І щоразу система проробляла цей шлях по-новому, роблячи неповторні помилки, причому деякі з них виявилися серйозними. Заданий навігатором маршрут довжиною 5,6 км включав відрізок швидкісної магістралі, трохи денного трафіку, при цьому не містив жодних нестандартних ділянок і складних поворотів.

"Tesla на автопілоті FSD їде дергано, з раптовими прискореннями, гальмуваннями і різкими поворотами - з ними вас швидко звільнять з роботи шофера", - пише колумніст.

Темплтон контролював роботу автопілота і кілька разів брав ситуацію у свої руки - зокрема, коли Tesla спробувала проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора і "не мала наміру зупинятися". Часто автопілот "перестрахування", знижував швидкість електромобіля до мінімальної та заважав на дорозі іншим учасникам руху.

FSD хороша лише на швидкісному шосе, але не в умовах міського середовища з великою кількістю перехресть, світлофорів, пішохідних переходів, інших автомобілів тощо. У місті система не дає розслабитися - постійно потрібно контролювати ситуацію на власні очі. Серед грубих помилок автопілота FSD експерт відзначив "зависання" при виїзді на головну дорогу, різкі прискорення та повороти, невиправдану зміну смуги руху тощо.

Резюмуючи, Темплтон охарактеризував їзду на Tesla з автопілотом як "болісний досвід". А система удостоїлася оцінки "незадовільно".