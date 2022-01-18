Monobank платить за допомогу в затриманні злочинців

Співзасновник Monobank Олег Гороховський скаржиться на численні шахрайські схеми, через які люди "влетіли" на чималі суми. Він навіть оголосив нагороду за інформацію, що допоможе затримати злодіїв, повідомляє Сьогодні.

Він зауважує, що вся стрічка у Facebook перенасичена просто рекламою шахраїв, що наживаються на популярності Monobank. За його словами, люди постійно пишуть йому в особисті повідомлення з питанням: чи причетний взагалі до цього банк.

"Вся стрічка Facebook в рекламі цього лохотрону. Весь чат завалений повідомленнями від клієнтів з питаннями, чи маємо ми до цього відношення", — пише Гороховський.

Від діяльності аферистів (рекламу яких ви можете побачити нижче) постраждало вже 9 людей. Сума збитків становить більше 53 тисяч гривень. Правоохоронні органи вже займаються цим питанням, а Олег Гороховський навіть оголосив нагороду у півмільйона гривень за інформацію, що допоможе піймати і затримати злочинців.

"Ми звернулися до правоохоронних органів та самі активно займаємося цими обормотами. Також оголошуємо про винагороду 500 000 гривень, яка призведе до захоплення та затримання злочинців", - написав він.

Ось нижче приклад подібних рекламних оголошень, що часто трапляються у соцмережі. Радимо не звертати увагу на подібне, аби не потрапити на гачок шахраїв і не втратити свої гроші. Памʼятайте: правдива інформація розміщується на офіційних сторінках чи каналах.

Фото: скриншот

Фото: скриншот