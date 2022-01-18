В Австралії зафіксовано антирекорд смертності від COVID-19

В Австралії за добу зафіксували найвищий за всю пандемію показник смерті від коронавірусу в країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За останні 24 години в країні після зараження COVID-19 померло 74 людини.

Попередній антирекорд смертності був зареєстрований 4 вересня 2020 року, тоді в Австралії померло 59 людей з підтвердженим коронавірусом.

Найбільш складна ситуація з COVID-19 склалася в трьох найбільш населених штатах країни - Вікторії, Квінсленді та Новому Південному Уельсі. У Новому Південному Уельсі за добу виявили майже 30 тис. нових випадків коронавірусу, у Вікторії - 20,1 тис., у Квінсленді - 15,9 тис. У штаті Вікторія оголошено надзвичайну ситуацію через переповнені лікарні в Мельбурні та низці інших регіонів, не вистачає медперсоналу.

За час пандемії в Австралії зафіксували понад 1,8 млн випадків COVID-19, близько 2,7 тис. із них мали летальний кінець.