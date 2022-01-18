У "ДНР" заявили, що на Донбасі немає російських військ

Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив, що заяви про присутність російських військ на Донбасі є провокацією, повідомляє "Интерфакс".

"Заяви України про військову присутність Росії в "республіках Донбасу" є провокаційними кроками щодо дестабілізації ситуації у світі" , - сказав Пушилін.

За його словами, "згідно з даними міжнародних організацій, зокрема СММ (Спеціальної моніторингової місії - ред.) ОБСЄ, на території "ДНР" не зафіксовано ні російських військових, ні російської техніки" .

Водночас він заявив, що Україна отримує фінансову та військову підтримку від західних країн.

Зазначимо, що спостерігачі ОБСЄ регулярно фіксують наявність важкої військової техніки на непідконтрольних Україні територіях, а також порушення режиму припинення вогню.

У грудні українська розвідка заявила, що представники російського Міноборони посилюють контроль за станом військових частин та з'єднань до ОРДЛО. Також у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що на Донбасі "постійно перебувають" до 800 російських офіцерів.