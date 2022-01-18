У "ДНР" заявили, що на Донбасі немає російських військ
Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив, що заяви про присутність російських військ на Донбасі є провокацією, повідомляє "Интерфакс".
"Заяви України про військову присутність Росії в "республіках Донбасу" є провокаційними кроками щодо дестабілізації ситуації у світі", - сказав Пушилін.
За його словами,
"згідно з даними міжнародних організацій, зокрема СММ (Спеціальної моніторингової місії - ред.) ОБСЄ, на території "ДНР" не зафіксовано ні російських військових, ні російської техніки".
Водночас він заявив, що Україна отримує фінансову та військову підтримку від західних країн.
Зазначимо, що спостерігачі ОБСЄ регулярно фіксують наявність важкої військової техніки на непідконтрольних Україні територіях, а також порушення режиму припинення вогню.
У грудні українська розвідка заявила, що представники російського Міноборони посилюють контроль за станом військових частин та з'єднань до ОРДЛО. Також у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що на Донбасі "постійно перебувають" до 800 російських офіцерів.