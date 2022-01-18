Дизельгейтні Volkswagen знову надійшли у продаж

Паніка навколо ковіду та нестача напівпровідників призвела до того, що у дилерів просто не вистачає нових автомобілів. Проте залишились деякі дизельгейтні моделі, які вже давно стоять на складах і схоже, тепер настала їх черга, повідомляє 24 Канал.

У США деякі дилери продають нові дизельні Volkswagen Touareg, які простояли на складах 5-6 років за 60 000 доларів США і навіть 70 000 доларів. Ця ціна вища, ніж на момент їх сходу з конвеєра.

Скандал з дизельгейтом виник через надто високі екологічні стандарти. Тоді спеціалісти компанії Volkswagen навчились налаштовувати програмне забезпечення таким чином, щоб під час випробувань на стенді автомобіль відповідав драконівським екологічним нормам, але під час звичайної експлуатації автомобіль давав більше шкідливих викидів. Цей хід компанії розцінили як шахрайство і компанію оштрафували на мільярди доларів.

Тоді Volkswagen прийняв рішення про припинення продажів дизельних моделей у США, але автомобілі залишились на складах і стоять там і донині. Проте попит на економічні дизельні авто досить великий і зараз деякі дилери пропонують дизельгейтні Touareg за досить високою ціною. Звісно, реєстрація такого авто у США дуже проблематична і можлива не у всіх штатах, але на інших ринках (наприклад на українському) це цілком можливо.

Шість років тому найпопулярніші моделі Touareg TDI 2016 року коштували у США близько 64 000 доларів, але це була рідкісна комплектація Executive. Більшість пропозицій на ринку сьогодні – це або базова комплектація Sport, або Lux середнього рівня, які коштували приблизно від 50 000 до 55 000 доларів відповідно. І все ж, зараз 12 доступних Touareg TDI в США коштують понад 60 000 доларів США, а найдорожчий – 73 900 доларів США.

Складається парадоксальна ситуація коли дизельний Touareg, який 6 років простояв на складі, коштує на 15 000 доларів дорожче, ніж абсолютно нова Tesla Model 3 Performance. Але купити нову Tesla тут і зараз проблематично через відсутність пропозицій – клієнти змушені чекати по кілька місяців і навіть більше. Тож за таких обставин дизельний Touareg виглядає непоганим варіантом.