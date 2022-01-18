Слава Камінська зачарувала пляжним фото

Слава Камінська продемонструвала розкішну фігуру у бірюзовому бікіні та розповіла про "перезавантаження", повідомляє Корреспондент.

Екс-учасниця гурту НеАнгели, українська співачка Слава Камінська поділилася в Instagram спокусливим пляжним знімком.

37-річна зірка відпочиває на острові Занзібар, де влаштувала фотосесію у бірюзовому бікіні та білій сорочці. У підписі до пікантного кадру виконавиця зізналася, що вирішила "перезавантажитись" перед новими творчими звершеннями.

"Щаслива перезавантажитись перед важливими запусками. Цей рік буде вогонь. Перший сольний альбом… Неймовірно, але факт. Хто б міг подумати про це ще два роки тому…" , - написала Камінська.

Слава Каминская instagram.com/babaslavka