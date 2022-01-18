Опубліковані фотографії каньйонів на Марсі у високій якості

Європейське космічне агентство опублікувало знімок Марса. На фотографії видно каньйони та красиві геологічні структури, повідомляє Хайтек.

Нове зображення Марса отримано камерою CaSSIS на борту орбітального апарату Роскосмосу та Європейської космічної агенції ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Знімок зроблено 3 серпня 2020 року, і на ньому знято зріз системи каньйонів на Марсі, який називається Лабіринт Ночі (лат. Noctis Labyrinthus). Це комплекс перетинаються каньйонів, який простягається на 1200 км, з'єднуючи західний кінець долини Марінер з північним кінцем борозен Кларітас.

Скеля, що проходить через центральну частину нового зображення, є частиною системи, яка складається з піднятих хребтів і плато по обидва боки затонулих долин, що утворилися в результаті тектонічних процесів. Вся мережа плато і траншей, що становлять Лабіринт Ночі, простягається приблизно на 1200 км, при цьому окремі скелі досягають висоти 5 км над поверхнею Марса.

В іншому місці на цьому зображенні і, зокрема, праворуч видно ділянки лінійної брижів, сформовані вітром. Зображення зроблено над східною частиною Noctis Labyrinthus, недалеко від перетину з великим каньйоном Lus Chasma в долині Марінер - "великому каньйоні" Марса.

TGO прибув на Марс у 2016 році та розпочав повноцінну наукову місію через 24 місяці. Космічний корабель не тільки передає вражаючі зображення, а й надає найкращий в історії перелік атмосферних газів планети і становить карту поверхні планети у пошуках місць, багатих на воду. Він також надаватиме послуги з передачі даних для другої місії ExoMars з марсоходом «Розалінд Франклін» та платформою «Козачок» у 2023 році.