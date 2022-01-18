Красивий та швидкий: Volkswagen анонсував новий Golf

Volkswagen анонсував незвичайну версію Golf. Лінійка моделі вже повністю укомплектована, що тільки додає інтриги, пише Вадим Добровольский, РБК-Україна.

Volkswagen на своїй сторінці в Facebook анонсував швидку появу нової версії Golf. Компанія поширила єдиний затемнений тизер новинки та натякнула, що мова йде про якесь спортивне виконання.

Красивий та швидкий: Volkswagen анонсував новий Golf

Це тільки додає інтриги, адже на цей момент гама Гольфу повністю укомплектована. В лінійці моделі є чотири варіанти з підвищеною продуктивністю - GTD, GTE, GTI та R.

Можна припустити, що мова йде про лімітовану версію однієї з двох останніх згаданих модифікацій, які є найбільш екстремальними в гамі.

У будь-якому випадку чекати залишилося недовго: новий спортивний Volkswagen Golf буде представлено вже в лютому.

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