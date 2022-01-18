Красивий та швидкий: Volkswagen анонсував новий Golf

Volkswagen анонсував незвичайну версію Golf. Лінійка моделі вже повністю укомплектована, що тільки додає інтриги, пише Вадим Добровольский, РБК-Україна.

Volkswagen на своїй сторінці в Facebook анонсував швидку появу нової версії Golf. Компанія поширила єдиний затемнений тизер новинки та натякнула, що мова йде про якесь спортивне виконання.

Це тільки додає інтриги, адже на цей момент гама Гольфу повністю укомплектована. В лінійці моделі є чотири варіанти з підвищеною продуктивністю - GTD, GTE, GTI та R.

Можна припустити, що мова йде про лімітовану версію однієї з двох останніх згаданих модифікацій, які є найбільш екстремальними в гамі.

У будь-якому випадку чекати залишилося недовго: новий спортивний Volkswagen Golf буде представлено вже в лютому.